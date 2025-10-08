3satfestival: Anna Loos

Anna Loos auf der 3satfestival-Bühne in Mainz

Sie ist gewachsen: Als Sängerin und als Künstlerin. Ihre Worte zeichnen ihre Bilder, Geschichten und Gefühlszustände scharf und sie verzichtet auf kunstgewerbliche Verzierungen. Sie will ihre Geschichten erzählen. „Manche schreiben Bücher, ich schreib Songs.“ Ihr Album hat sie Werkzeugkasten genannt, weil sie die Momente ihres Lebens - gute wie schlechte - konserviert. „Das hat mir meine beste Freundin beigebracht.“, sagt sie hierzu stolz. Konserven von Gefühlen zu machen und diese immer bei sich zu haben, um sie auszupacken, wann immer man sie braucht. „Darum geht es!“