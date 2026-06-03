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Auf dem Bild sieht man einen Raum mit einem hellen, gelben Hintergrund. Im Vordergrund befindet sich ein runder Tisch in den Farben Rot und Blau. An diesem Tisch sitzt ein Mann, der eine graue Jacke und ein bunt gemustertes Hemd trägt sowie eine graue Mütze. Er hat eine Brille auf und gestikuliert mit seinen Händen, während er spricht. Auf dem Tisch steht ein Glas mit Wasser. Im Hintergrund ist ein Bildschirm zu sehen, auf dem in bunten Buchstaben die Wörter „Was gibt es Neues?“ zu lesen sind. Hinter dem Tisch sind einige Personen im Publikum sichtbar, die applaudieren oder aufmerksam dem Geschehen folgen. Die gesamte Szene vermittelt eine fröhliche und unterhaltsame Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Welttoilettentag

Diesmal dreht sich bei Oliver Baier alles im Kreis, genauer um Rollen. Ganz genau um Klopapierrollen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
04:55 - 05:35 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Am Welttoilettentag will der Gastgeber von Günther Lainer, Caroline Athanasiadis, Hosea Ratschiller, Verena Scheitz und Viktor Gernot wissen, warum 1962 die Markteinführung des neuen Toilettenpapiers "Adios" kurzfristig gestoppt wurde.

Nicht hinuntergespült wird das aktuelle Ding der Woche. Die Damen im Rateteam werden in furiose Stimmung versetzt, blankes Entsetzen ist garantiert. Kristina Sprenger, aktuell in der Theaterfassung von "Single Bells" auf der Bühne, bleibt eiskalt, nicht einmal ein brennender Tannenbaum versetzt sie in Panik. Als Promifragestellerin möchte sie vom Rateteam wissen, was ein "Rollensprung" ist.

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