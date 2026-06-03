Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Welttoilettentag
Diesmal dreht sich bei Oliver Baier alles im Kreis, genauer um Rollen. Ganz genau um Klopapierrollen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.07.2026
- 04:55 - 05:35 Uhr
Am Welttoilettentag will der Gastgeber von Günther Lainer, Caroline Athanasiadis, Hosea Ratschiller, Verena Scheitz und Viktor Gernot wissen, warum 1962 die Markteinführung des neuen Toilettenpapiers "Adios" kurzfristig gestoppt wurde.
Nicht hinuntergespült wird das aktuelle Ding der Woche. Die Damen im Rateteam werden in furiose Stimmung versetzt, blankes Entsetzen ist garantiert. Kristina Sprenger, aktuell in der Theaterfassung von "Single Bells" auf der Bühne, bleibt eiskalt, nicht einmal ein brennender Tannenbaum versetzt sie in Panik. Als Promifragestellerin möchte sie vom Rateteam wissen, was ein "Rollensprung" ist.