Kabarett & Comedy
Welttag der Buchhandlungen
Am "Welttag der Buchhandlungen" wird es bei Oliver Baier und seinem Rateteam besonders kurios.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.12.2026
- 03:35 - 04:15 Uhr
Seine Gäste Michael Mittermeier, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Chrissi Buchmasser und Viktor Gernot rätseln sich durch Fragen zwischen goldenen Schafsknochen und blinkenden Verkehrsampeln. Da muss selbst das erfahrene Rateteam ein geistiges Eselsohr umknicken.
Prominente Unterstützung kommt von Buchhändlerin und Bestsellerautorin Petra Hartlieb, die wissen möchte, warum manche Regale in Südkorea plötzlich zu zittern beginnen. Genau das richtige Programm für alle, die Buchhandlungen lieben und auch gerne über die Schmähs zwischen den Zeilen lachen.