Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Welttag der Buchhandlungen
Auf dem Bild sitzt ein Mann an einem Tisch und spricht energisch. Er trägt eine graue Mütze und eine Weste über einem Hemd. Im Hintergrund sind Personen und eine große, gelbe Wand sichtbar.

Kabarett & Comedy

Welttag der Buchhandlungen

Am "Welttag der Buchhandlungen" wird es bei Oliver Baier und seinem Rateteam besonders kurios.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.12.2026
03:35 - 04:15 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Seine Gäste Michael Mittermeier, Caroline Athanasiadis, Clemens Maria Schreiner, Chrissi Buchmasser und Viktor Gernot rätseln sich durch Fragen zwischen goldenen Schafsknochen und blinkenden Verkehrsampeln. Da muss selbst das erfahrene Rateteam ein geistiges Eselsohr umknicken.

Prominente Unterstützung kommt von Buchhändlerin und Bestsellerautorin Petra Hartlieb, die wissen möchte, warum manche Regale in Südkorea plötzlich zu zittern beginnen. Genau das richtige Programm für alle, die Buchhandlungen lieben und auch gerne über die Schmähs zwischen den Zeilen lachen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.