Was gibt es Neues? - Tag des Schaumbads

Die Biologie kommt eventuell auch bei einer weiteren Frage nicht zu kurz - oder warum sonst sollte man im Allgemeinen Krankenhaus in Wien ausgerechnet Spinnen halten? Schauspieler Thomas Mraz - ab 18. Jänner in ORF 1 und schon jetzt auf ORF ON in der dritten "School of Champions"-Staffel - legt ganz zum Schluss noch eins drauf und möchte wissen, wie es sein kann, dass justament die Füße von Hühnern und Tauben als "belatschte Ständer" bezeichnet werden.