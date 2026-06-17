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Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt. Er trägt eine graue Jacke, ein weißes Hemd mit einem blau-weißen Muster und eine graue Schirmmütze. Vor ihm steht ein Glas Wasser und er hält einen Stift in der Hand. Im Hintergrund ist ein großer Bildschirm zu sehen, auf dem ein Tier, vermutlich ein Ameisenigel, abgebildet ist. Der Hintergrund des Raumes ist gelb, was eine warmes Lichtambiente schafft. Die Szene scheint aus einer Fernsehsendung zu stammen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Tag des Schaumbads

Oliver Baier begrüßt das neue Jahr gebührend: Am Tag des Schaumbads widmet er sich gemeinsam mit seinem Rateteam den wirklich wichtigen Fragen des Lebens.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
03:15 - 03:55 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Und weil es nach den Feiertagen nicht nur um Entspannung, sondern auch um Mobilität geht, müssen sich Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Paulus Bohl, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba in dieser Ausgabe die Köpfe darüber zerbrechen, was ein "Querfalter" sein könnte.

Die Biologie kommt eventuell auch bei einer weiteren Frage nicht zu kurz - oder warum sonst sollte man im Allgemeinen Krankenhaus in Wien ausgerechnet Spinnen halten? Schauspieler Thomas Mraz - ab 18. Jänner in ORF 1 und schon jetzt auf ORF ON in der dritten "School of Champions"-Staffel - legt ganz zum Schluss noch eins drauf und möchte wissen, wie es sein kann, dass justament die Füße von Hühnern und Tauben als "belatschte Ständer" bezeichnet werden.

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