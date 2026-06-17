Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Tag des Schaumbads
Oliver Baier begrüßt das neue Jahr gebührend: Am Tag des Schaumbads widmet er sich gemeinsam mit seinem Rateteam den wirklich wichtigen Fragen des Lebens.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 03:15 - 03:55 Uhr
Und weil es nach den Feiertagen nicht nur um Entspannung, sondern auch um Mobilität geht, müssen sich Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Paulus Bohl, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba in dieser Ausgabe die Köpfe darüber zerbrechen, was ein "Querfalter" sein könnte.
Die Biologie kommt eventuell auch bei einer weiteren Frage nicht zu kurz - oder warum sonst sollte man im Allgemeinen Krankenhaus in Wien ausgerechnet Spinnen halten? Schauspieler Thomas Mraz - ab 18. Jänner in ORF 1 und schon jetzt auf ORF ON in der dritten "School of Champions"-Staffel - legt ganz zum Schluss noch eins drauf und möchte wissen, wie es sein kann, dass justament die Füße von Hühnern und Tauben als "belatschte Ständer" bezeichnet werden.