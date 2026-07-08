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Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der eine rote, klobige Figur mit zwei Öffnungen in der Hand hält. Er trägt eine graue Schirmmütze und eine Brille mit dünnem, schwarzem Gestell. Sein Gesicht hat ein freundliches und humorvolles Ausdruck. Er ist in einem gestreiften Hemd mit einem floralen Muster und einem dunklen Weste gekleidet. Der Hintergrund ist gelb und scheint aus einer Studio-Umgebung mit Beleuchtung zu stammen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Tag des Nougats

Diese Folge ist für Oliver Baier eine sprichwörtliche "g'mahte Wies'n". Selten hat sich ein Rateteam so bemüht wie dieses - als Belohnung fürs Raten zum "Tag des Nougats" kommt ebendieser geflogen.

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Katharina Straßer und Viktor Gernot sind so motiviert wie selten.

Fragen nach dem "Rauschabstand" oder danach, warum Streetfood-Standler in Hongkong täglich mehrere Kilo kleiner Kieselsteine brauchen, werden originell und zum Teil tatsächlich sogar richtig beantwortet. Viele köstliche Kalorien werden da im Studio vernichtet. Blass wird dabei niemand. Nur der Masken-Nasendoktorfisch - und das mehrmals täglich. Warum das so ist, möchte Liedermacher und Schauspieler Voodoo Jürgens vom Rateteam wissen.

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