Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Tag des Nougats
Diese Folge ist für Oliver Baier eine sprichwörtliche "g'mahte Wies'n". Selten hat sich ein Rateteam so bemüht wie dieses - als Belohnung fürs Raten zum "Tag des Nougats" kommt ebendieser geflogen.
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Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Katharina Straßer und Viktor Gernot sind so motiviert wie selten.
Fragen nach dem "Rauschabstand" oder danach, warum Streetfood-Standler in Hongkong täglich mehrere Kilo kleiner Kieselsteine brauchen, werden originell und zum Teil tatsächlich sogar richtig beantwortet. Viele köstliche Kalorien werden da im Studio vernichtet. Blass wird dabei niemand. Nur der Masken-Nasendoktorfisch - und das mehrmals täglich. Warum das so ist, möchte Liedermacher und Schauspieler Voodoo Jürgens vom Rateteam wissen.