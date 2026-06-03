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Das Bild zeigt einen Mann, der im Sitzen mit einer Hand gestikuliert. Er trägt eine graue Mütze und eine Brille. Sein Oberteil ist ein Musterhemd in verschiedenen Farben, über dem er einen dunkelblauen Blazer trägt. Vor ihm steht ein Tisch mit verschiedenen Objekten, darunter ein Glas Wasser und eine Packung mit Snacks. Im Hintergrund ist ein Bildschirm zu sehen, auf dem in bunten Buchstaben der Text "Was gibt es Neues?" steht. Der Raum hat eine gelbe Wandfarbe, und es sind einige strukturelle Elemente sichtbar, die die Umgebung gestalten.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Tag des Chilis

Es wird ein richtig scharfer Freitag! Oliver Baier moderiert diese Ausgabe von "Was gibt es Neues?" und begeht mit seinem Rateteam den "Tag des Chilis".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
04:15 - 04:55 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Damit nicht genug, gibt es eine weitere Premiere in der Sendung. Viktor Gernot sitzt zum ersten Mal nicht auf seinem Stammplatz rechts außen. Den hat ihm Verena Scheitz abgeluchst - und das aus gutem Grund.

Gemeinsam mit den beiden machen sich Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Rudi Schöller unter anderem Gedanken darüber, was ein "Rennstockerl" sein könnte. Und was es, abgesehen von der bestechenden Optik, bedeutet, wenn ein Rugbyspieler eine goldene Hose trägt. Susi Stach, die Darstellerin der resoluten Ermittlerin "Gerti B." stellt die Promifrage und möchte wissen, aus welchem merkwürdigen Grund eine Fußgängerbrücke über einen Fluss in Dublin vier Jahre lang unbenutzbar war.

Die Antworten auf die Fragen sind sehr unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: nicht immer richtig, dafür aber richtig lustig!

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