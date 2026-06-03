Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Tag des Chilis
Es wird ein richtig scharfer Freitag! Oliver Baier moderiert diese Ausgabe von "Was gibt es Neues?" und begeht mit seinem Rateteam den "Tag des Chilis".
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.07.2026
- 04:15 - 04:55 Uhr
Damit nicht genug, gibt es eine weitere Premiere in der Sendung. Viktor Gernot sitzt zum ersten Mal nicht auf seinem Stammplatz rechts außen. Den hat ihm Verena Scheitz abgeluchst - und das aus gutem Grund.
Gemeinsam mit den beiden machen sich Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Rudi Schöller unter anderem Gedanken darüber, was ein "Rennstockerl" sein könnte. Und was es, abgesehen von der bestechenden Optik, bedeutet, wenn ein Rugbyspieler eine goldene Hose trägt. Susi Stach, die Darstellerin der resoluten Ermittlerin "Gerti B." stellt die Promifrage und möchte wissen, aus welchem merkwürdigen Grund eine Fußgängerbrücke über einen Fluss in Dublin vier Jahre lang unbenutzbar war.
Die Antworten auf die Fragen sind sehr unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: nicht immer richtig, dafür aber richtig lustig!