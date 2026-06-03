Was gibt es Neues? - Tag des Chilis

Gemeinsam mit den beiden machen sich Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Rudi Schöller unter anderem Gedanken darüber, was ein "Rennstockerl" sein könnte. Und was es, abgesehen von der bestechenden Optik, bedeutet, wenn ein Rugbyspieler eine goldene Hose trägt. Susi Stach, die Darstellerin der resoluten Ermittlerin "Gerti B." stellt die Promifrage und möchte wissen, aus welchem merkwürdigen Grund eine Fußgängerbrücke über einen Fluss in Dublin vier Jahre lang unbenutzbar war.



Die Antworten auf die Fragen sind sehr unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: nicht immer richtig, dafür aber richtig lustig!