Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Tag der Zauberei
Es wird gruselig im Studio. Oliver Baier begrüßt sein Rateteam am "Tag der Zauberei", der zeitgleich mit dem "Steigere-Deine-übersinnlichen-Fähigkeiten"-Tag begangen wird.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.07.2026
- 02:55 - 03:35 Uhr
Wenn das keine Auflagen sind für Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot!
Die Frage nach dem "Geistkorb" ist quasi aufgelegt. Aber zu welchem besonderen Zweck ein Astronaut 1973 einen Kassettenrekorder an Bord der amerikanischen Raumstation brachte, steht sprichwörtlich in den Sternen.
Die Promifrage kommt von Sängern Birgit Denk: Sie möchte wissen, was die Fachwelt unter "Knochenmusik" versteht. Ein überirdischer Abend, der mit viel irdischem Schmäh zelebriert wird!