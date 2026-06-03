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Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der einen grauen Anzug und ein gestreiftes Hemd mit roten und blauen Punkten trägt. Er hat eine Glatze und trägt eine graue Schirmmütze sowie eine Brille mit dickem Rahmen. Der Mann hält einen schwarzen Zauberstab in der rechten Hand und zeigt mit der linken Hand in einer gestikulierenden Pose. Vor ihm auf einem Tisch befinden sich verschiedene Objekte, darunter eine kleine Glaskugel und ein schwarzer Zylinderhut. Der Hintergrund ist in einem warmen Gelbton gehalten, und es sind verschwommene Menschen im Publikum zu erkennen, die anscheinend auf den Mann reagieren. Der Bildausschnitt vermittelt eine fröhliche und unterhaltsame Atmosphäre, passend zu einer Entertainment-Show.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Tag der Zauberei

Es wird gruselig im Studio. Oliver Baier begrüßt sein Rateteam am "Tag der Zauberei", der zeitgleich mit dem "Steigere-Deine-übersinnlichen-Fähigkeiten"-Tag begangen wird.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
02:55 - 03:35 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Wenn das keine Auflagen sind für Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot!

Die Frage nach dem "Geistkorb" ist quasi aufgelegt. Aber zu welchem besonderen Zweck ein Astronaut 1973 einen Kassettenrekorder an Bord der amerikanischen Raumstation brachte, steht sprichwörtlich in den Sternen.

Die Promifrage kommt von Sängern Birgit Denk: Sie möchte wissen, was die Fachwelt unter "Knochenmusik" versteht. Ein überirdischer Abend, der mit viel irdischem Schmäh zelebriert wird!

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