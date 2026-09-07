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Auf dem Bild ist ein Mann in einem grauen Blazer und einer Mütze zu sehen, der gestikulierend spricht. Im Hintergrund ist ein Bildschirm mit einer Nahaufnahme von Teigtaschen sichtbar.

Kabarett & Comedy

Tag der Tortellini

Es wird kulinarisch im Studio: Oliver Baier begeht mit seinem Rateteam den "Tag der Tortellini". Diese kleinen Teigringerl schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine ganz spezielle Form.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.10.2026
05:15 - 06:00 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Und das ist gleich die erste Frage, mit der sich Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Gerald Fleischhacker, Sonja Pikart und Omar Sarsam auseinandersetzen müssen: woher kommt die charakteristische Form der Tortellini?

Und weil es nicht nur um Hochkalorisches gehen kann, kommt eine weitere Frage aus dem erweiterten Bereich des Sports: was macht eigentlich eine der drei Großschanzen im finnischen Lahti während des Sommers, wenn sie nicht von Schispringern befahren wird? Die Promifrage stellt diesmal Kabarettistin Lisa Eckhart. Sie möchte wissen, wozu man in Deutschland ein Elster-Formular braucht? Ob da nicht die deutsche Kabarettistin im Rateteam einen klitzekleinen Vorteil hat? Buona fortuna auch für die anderen vier.

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