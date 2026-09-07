Tag der Tortellini

Und das ist gleich die erste Frage, mit der sich Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Gerald Fleischhacker, Sonja Pikart und Omar Sarsam auseinandersetzen müssen: woher kommt die charakteristische Form der Tortellini?



Und weil es nicht nur um Hochkalorisches gehen kann, kommt eine weitere Frage aus dem erweiterten Bereich des Sports: was macht eigentlich eine der drei Großschanzen im finnischen Lahti während des Sommers, wenn sie nicht von Schispringern befahren wird? Die Promifrage stellt diesmal Kabarettistin Lisa Eckhart. Sie möchte wissen, wozu man in Deutschland ein Elster-Formular braucht? Ob da nicht die deutsche Kabarettistin im Rateteam einen klitzekleinen Vorteil hat? Buona fortuna auch für die anderen vier.