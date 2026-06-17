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Das Bild zeigt eine Szene aus einer Fernsehsendung mit einem Moderator, der in einem Studio sitzt. Der Moderator hat eine Glatze, trägt eine Brille und eine graue Mütze. Er ist lachend abgebildet und hält ein rotes Blatt Papier in der Hand. Hinter ihm ist ein Bildschirm zu sehen, auf dem in großen, bunten Buchstaben steht: "ES GIBT NEUES? WAS GIBT?" Die Hintergrundfarbe des Bildschirms ist blau und gelb. Der Tisch, an dem der Moderator sitzt, hat eine Holzoberfläche mit runden roten Einlagen. Auf dem Tisch steht ein Wasserglas. Die Szene vermittelt eine fröhliche und unterhaltsame Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Soundcheck

Am Tag des internationalen Soundchecks wird es laut und lustig im Studio von Oliver Baier.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
02:35 - 03:15 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Das Rateteam, Günter Lainer, Katharina Straßer, Herbert Steinböck, Chrissi Buchmasser und Clemens Maria Schreiner wird in dieser Folge mit lautstarken Geschenken für gute Antworten belohnt.

Auf der Suche nach der Bedeutung der "Pfeiftafel" ertönt gleich so manch gute Pointe und auch die Londoner "Farting Lane" sorgt für anfallsartige Lacher und abstruse Ideen. Moderator Oliver Baier führt mit Witz und Wind durch diese Ausgabe, in der auch das "Ding der Woche" für große Erheiterung sorgt. Spoiler, Hamster könnten damit Muskeln aufbauen, falls die gerade ein Geschenk für Ihr Haustier suchen. Prominenten Besuch gibt es von Schauspielerin Verena Altenberger. Sie möchte wissen, welchen Trend Marie-Antoinettes Sohn Louis-Charles Ende des 18. Jahrhunderts in französischen Adelskreisen auslöste.

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