Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Soundcheck
Am Tag des internationalen Soundchecks wird es laut und lustig im Studio von Oliver Baier.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 02:35 - 03:15 Uhr
Das Rateteam, Günter Lainer, Katharina Straßer, Herbert Steinböck, Chrissi Buchmasser und Clemens Maria Schreiner wird in dieser Folge mit lautstarken Geschenken für gute Antworten belohnt.
Auf der Suche nach der Bedeutung der "Pfeiftafel" ertönt gleich so manch gute Pointe und auch die Londoner "Farting Lane" sorgt für anfallsartige Lacher und abstruse Ideen. Moderator Oliver Baier führt mit Witz und Wind durch diese Ausgabe, in der auch das "Ding der Woche" für große Erheiterung sorgt. Spoiler, Hamster könnten damit Muskeln aufbauen, falls die gerade ein Geschenk für Ihr Haustier suchen. Prominenten Besuch gibt es von Schauspielerin Verena Altenberger. Sie möchte wissen, welchen Trend Marie-Antoinettes Sohn Louis-Charles Ende des 18. Jahrhunderts in französischen Adelskreisen auslöste.