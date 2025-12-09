Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (3/3)
Oliver Baier und sein Rateteam feiern heute den "Tag der Einsatzkräfte".
- 03.01.2026
- 04:10 - 04:50 Uhr
Stellvertretend für alle, die ihren trockenen Christbaum noch im Wohnzimmer stehen haben, unaufgewärmt auf die Pisten stolpern, oder die Straßenverkehrsordnung verlernt haben. Danke, Feuerwehr, Rettung und Polizei!
Günther Lainer, Eva Maria Marold, Joachim Brandl, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot rätseln, was das Besondere an einem Kochbuch der neuseeländischen Feuerwehr sein könnte und worum es sich beim "Horn Effekt" handelt. Die Promi-Frage stellt in dieser Woche Christof Spörk, er will wissen, was das "Zungenspitzenphänomen" beschreibt?