Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (3/3)
Das Bild zeigt einen Mann, der auf einem Tisch sitzt und eine lange, schmale Metallplatte in der Hand hält. Er trägt eine graue Jacke über einem blauen Hemd mit einem auffälligen Muster. Auf dem Kopf hat er eine graue Mütze. Der Mann blickt direkt in die Kamera und hat einen konzentrierten Ausdruck. Im Hintergrund sind unscharfe Silhouetten von Personen zu erkennen, die im Publikum sitzen. Die Beleuchtung ist sanft und hat einen gelben Farbton, was eine warme Atmosphäre schafft.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (3/3)

Oliver Baier und sein Rateteam feiern heute den "Tag der Einsatzkräfte".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.01.2026
04:10 - 04:50 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Stellvertretend für alle, die ihren trockenen Christbaum noch im Wohnzimmer stehen haben, unaufgewärmt auf die Pisten stolpern, oder die Straßenverkehrsordnung verlernt haben. Danke, Feuerwehr, Rettung und Polizei!

Günther Lainer, Eva Maria Marold, Joachim Brandl, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot rätseln, was das Besondere an einem Kochbuch der neuseeländischen Feuerwehr sein könnte und worum es sich beim "Horn Effekt" handelt. Die Promi-Frage stellt in dieser Woche Christof Spörk, er will wissen, was das "Zungenspitzenphänomen" beschreibt?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.