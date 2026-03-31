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Das Bild zeigt eine Studio-Szene aus der Fernsehsendung "Was gibt es Neues?". Im Vordergrund sitzt ein Mann, der Oliver Baier ist. Er trägt eine graue Mütze, eine brille und ein gemustertes Hemd unter einer grauen Weste. Seine Hände sind erhoben, als ob er einen Punkt erklärt. Vor ihm steht ein Tisch, auf dem ein Glas Wasser und ein Schreibgerät liegen. Rechts auf dem Tisch sind einige farbige Plüschfiguren zu sehen. Im Hintergrund ist ein Bildschirm, auf dem der Text "Was gibt es Neues?" in bunten Buchstaben zu sehen ist. Die Wand hinter Oliver Baier hat einen gelben Farbton mit einem abstrakten Muster. Im Hintergrund sind einige schemenhafte Personen zu erkennen, die im Publikum sitzen. Die Gesamtatmosphäre vermittelt eine lebhafte und unterhaltsame Stimmung, die typisch für eine Quiz- oder Unterhaltungssendung ist.

Kabarett & Comedy

Ehrentag des Virus

So kuschelig waren Viren noch nie. Diese Woche begeht Oliver Baier mit seinem Rateteam nämlich nicht nur den "Welttag des Händewaschens" sondern vor allem den "Ehrentag des Virus".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.04.2026
05:35 - 06:20 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Wenn man also wissen möchte, wie Grippeviren oder Affenpockenviren aussehen, dann empfiehlt es sich mitzuraten, was ein "Kuhbrenner" sein könnte oder welche Personengruppe den Heiligen Fiacrius als Schutzheiligen anruft.

Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot haben auf all diese Fragen unterhaltsame Antworten parat und werden dafür von Oliver Baier mit Stofftieren belohnt, die aussehen wie Viren. Weil Lachen einfach die gesündeste Art ist, diesen Parasiten zu begegnen.

Davon ist auch Promifragensteller Dr. Ronny Tekal überzeugt. Er ist seit 30 Jahren eine Hälfte des Medizinkabarett-Duos "Peter & Tekal" und möchte wissen, wann die sogenannte "Zehn-Einhundert-Eintausend-Regel" zur Anwendung kommt.

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