Kabarett & Comedy
Ehrentag des Virus
So kuschelig waren Viren noch nie. Diese Woche begeht Oliver Baier mit seinem Rateteam nämlich nicht nur den "Welttag des Händewaschens" sondern vor allem den "Ehrentag des Virus".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.04.2026
- 05:35 - 06:20 Uhr
Wenn man also wissen möchte, wie Grippeviren oder Affenpockenviren aussehen, dann empfiehlt es sich mitzuraten, was ein "Kuhbrenner" sein könnte oder welche Personengruppe den Heiligen Fiacrius als Schutzheiligen anruft.
Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot haben auf all diese Fragen unterhaltsame Antworten parat und werden dafür von Oliver Baier mit Stofftieren belohnt, die aussehen wie Viren. Weil Lachen einfach die gesündeste Art ist, diesen Parasiten zu begegnen.
Davon ist auch Promifragensteller Dr. Ronny Tekal überzeugt. Er ist seit 30 Jahren eine Hälfte des Medizinkabarett-Duos "Peter & Tekal" und möchte wissen, wann die sogenannte "Zehn-Einhundert-Eintausend-Regel" zur Anwendung kommt.