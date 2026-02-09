Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Sdg. 3 vom 21. März 2026
Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der einen hellen Hut trägt und eine Brille mit schwarzem Gestell hat. Er sitzt an einem Tisch und hält einen Gegenstand in der Hand, der aussieht wie ein Spielzeug oder ein Mikrofon mit einer blauen und weißen Farbe. Der Mann trägt ein blaues Sakko über einem hellen, gemusterten Hemd. Im Hintergrund ist eine wandfarbene gelb-orange Farbe zu erkennen, sowie einige undeutliche Silhouetten von weiteren Personen. Der Gesamtkomplex vermittelt eine fröhliche und lockere Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sdg. 3 vom 21. März 2026

Es ist wieder diese Zeit im Jahr - der Eurovisions Song Contest steht vor der Tür und ist daher natürlich auch Thema bei Oliver Baier und seinem Rateteam.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.03.2026
05:00 - 05:45 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Elvis Presley war zwar nie beim Song Contest, dennoch dreht sich die erste Frage um den King of Rock'n'Roll. Clemens Maria Schreiner, Eva Marold, Rudi Schöller, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba zerbrechen sich den Kopf darüber, was das Elvis-Gesetz im US-Bundestaat Tennessee besagt?

Schon bei der ersten Frage entgleitet die Sendung und ein Lachkrampf jagt den nächsten - selten bekommt das Publikum einen so deutlichen Blick hinter die Kulissen der Show. Ganz egal, was die Regisseurin versucht, um die KabarettistInnen "einzufangen", es misslingt - wehe, wenn sie losgelassen…

Für den krönenden Abschluss der Sendung sorgt der letztjährige österreichische Song Contest-Teilnehmer JJ. Er möchte wissen, warum den Elefanten im Leipziger Zoo täglich eine Stunde lang Rock- und Pop-Musik vorgespielt wurde?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.