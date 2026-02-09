Was gibt es Neues? - Sdg. 3 vom 21. März 2026

Elvis Presley war zwar nie beim Song Contest, dennoch dreht sich die erste Frage um den King of Rock'n'Roll. Clemens Maria Schreiner, Eva Marold, Rudi Schöller, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba zerbrechen sich den Kopf darüber, was das Elvis-Gesetz im US-Bundestaat Tennessee besagt?



Schon bei der ersten Frage entgleitet die Sendung und ein Lachkrampf jagt den nächsten - selten bekommt das Publikum einen so deutlichen Blick hinter die Kulissen der Show. Ganz egal, was die Regisseurin versucht, um die KabarettistInnen "einzufangen", es misslingt - wehe, wenn sie losgelassen…



Für den krönenden Abschluss der Sendung sorgt der letztjährige österreichische Song Contest-Teilnehmer JJ. Er möchte wissen, warum den Elefanten im Leipziger Zoo täglich eine Stunde lang Rock- und Pop-Musik vorgespielt wurde?