Was gibt es Neues? - Sendung 2 vom 6. Dezember 2025

Zur großen Freude von Lukas Resetarits, Katharina Strasser, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Gerald Fleischhacker. Denn, wenn gut geraten wird, fliegen die Lebkuchen tief. Und sie fliegen sowohl über als auch unter der Gürtellinie, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein "Tupfzeichen" sein könnte.



Bei der Frage nach dem "Kistenakt" hingegen bleibt es - fast - jugendfrei. Die Promifrage stellt diesmal Kite Olympiasieger Valentin Bontus. Er möchte wissen, worum es sich bei einer Windlade handelt?