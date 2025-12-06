Hauptnavigation

  Was gibt es Neues? - Sendung 2 vom 6. Dezember 2025
Das Bild zeigt eine Szene aus einer Fernsehshow. Im Vordergrund steht ein runder Tisch mit zwei kleinen Lebkuchenhäusern, die dekoriert sind. Eines ist halbrund und das andere hat eine spitze Dachform. Auf dem Tisch steht zudem ein Glas Wasser und ein Stift. Hinter dem Tisch ist ein großer Bildschirm zu sehen, auf dem ein Dokument dargestellt ist, das anscheinend Daten oder Namen auflistet. Ein Mann, der aufgeregt wirkt, steht an dem Tisch und gestikuliert mit einer Hand, während er auf den Bildschirm zeigt. Er trägt ein Hemd mit einem blumigen Muster, eine graue Weste und eine Mütze. Im Hintergrund sind mehrere Zuschauer unscharf zu erkennen, die die Szene beobachten. Die Beleuchtung ist warm und einladend.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sendung 2 vom 6. Dezember 2025

Wenige Wochen vor Weihnachten stellt Oliver Baier eine besondere Köstlichkeit in den Mittelpunkt der Sendung: er begeht mit seinem Rateteam nicht nur den Lebkuchenhaus-Tag, sondern auch gleich den Tag der Lebkuchen-Dekoration.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
05:05 - 05:45 Uhr

Was gibt es Neues?

Zur großen Freude von Lukas Resetarits, Katharina Strasser, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Gerald Fleischhacker. Denn, wenn gut geraten wird, fliegen die Lebkuchen tief. Und sie fliegen sowohl über als auch unter der Gürtellinie, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein "Tupfzeichen" sein könnte.

Bei der Frage nach dem "Kistenakt" hingegen bleibt es - fast - jugendfrei. Die Promifrage stellt diesmal Kite Olympiasieger Valentin Bontus. Er möchte wissen, worum es sich bei einer Windlade handelt?

