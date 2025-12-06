Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sendung 2 vom 6. Dezember 2025
Wenige Wochen vor Weihnachten stellt Oliver Baier eine besondere Köstlichkeit in den Mittelpunkt der Sendung: er begeht mit seinem Rateteam nicht nur den Lebkuchenhaus-Tag, sondern auch gleich den Tag der Lebkuchen-Dekoration.
- 06.12.2025
- 05:05 - 05:45 Uhr
Zur großen Freude von Lukas Resetarits, Katharina Strasser, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Gerald Fleischhacker. Denn, wenn gut geraten wird, fliegen die Lebkuchen tief. Und sie fliegen sowohl über als auch unter der Gürtellinie, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein "Tupfzeichen" sein könnte.
Bei der Frage nach dem "Kistenakt" hingegen bleibt es - fast - jugendfrei. Die Promifrage stellt diesmal Kite Olympiasieger Valentin Bontus. Er möchte wissen, worum es sich bei einer Windlade handelt?