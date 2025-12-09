Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (2/3)
Passend zum Thema "Welttag des Schneemanns" stellt Oliver Baier seinem Rateteam die Frage nach dem "Fleckenprinzip".
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.01.2026
- 03:25 - 04:10 Uhr
Ob es wirklich um Schmutz auf reinem Weiß geht, oder doch einen anderen Hintergrund hat, darüber rätseln Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreier, Monica Weinzettl und Gerold Rudle.
Auf die Frage worum es sich bei einem "Beckenbuch" handeln könnte, fliegen die Pointen wie Schneebälle. Die Promifrage stellen in dieser Woche Jakob Seeböck und Gregor Seberg aus dem Cast von "School of Champions". Sie wollen wissen, was eine "Ausschussbühne" ist.