Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (2/3)
Das Bild zeigt einen männlichen Moderator mit einer schräg sitzenden Mütze und einer Brille. Er sitzt an einem Tisch, auf dem ein Glas Wasser steht. Im Hintergrund befindet sich ein Bildschirm, auf dem zwei cartoonhafte Figuren abgebildet sind: ein Pinguin mit einem roten Schal und einer Weihnachtsmütze sowie ein Schneemann mit einem schwarzen Zylinder und einem roten Schal. Der Tisch ist mit kleinen Dekorationsfiguren von Pinguinen und Schneemännern geschmückt. Der Hintergrund ist in warmen Gelbtönen gehalten, und das Bild vermittelt eine festliche Atmosphäre.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (2/3)

Passend zum Thema "Welttag des Schneemanns" stellt Oliver Baier seinem Rateteam die Frage nach dem "Fleckenprinzip".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.01.2026
03:25 - 04:10 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Ob es wirklich um Schmutz auf reinem Weiß geht, oder doch einen anderen Hintergrund hat, darüber rätseln Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreier, Monica Weinzettl und Gerold Rudle.

Auf die Frage worum es sich bei einem "Beckenbuch" handeln könnte, fliegen die Pointen wie Schneebälle. Die Promifrage stellen in dieser Woche Jakob Seeböck und Gregor Seberg aus dem Cast von "School of Champions". Sie wollen wissen, was eine "Ausschussbühne" ist.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.