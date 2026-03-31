Passend zum Thema will der Gastgeber vom Rateteam wissen, worum es sich bei der "Aschenputtel-Regel" handelt. Bevor die Simpl-Runde zu spät die richtige Antwort findet und sich in ein Feld voller Kürbisse verwandelt, gehen sie schnell zur nächsten Frage über: Gesucht ist die "kluge Ecke". Die Promifrage stellen in dieser Woche Veronika und Elisabeth Aigner, Österreichs schnellstes Duo im Para-Skisport: Sie wollen vom Rateteam wissen, mit welchem besonderen Feature das Fan-Trikot des britischen Fußballverein FC Newcastle United ausgestattet ist.