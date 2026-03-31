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Das Bild zeigt eine Fernsehszene aus der Show "Was gibt es Neues?". Im Vordergrund sitzt ein Mann, der fröhlich aussieht und in einem beigen Anzug mit einem bunten, gemusterten Hemd und einer grauen Mütze gekleidet ist. Er hält in einer Hand einen kleinen Snack und gestikuliert, während er lacht oder spricht. Hinter ihm ist ein großer Bildschirm zu sehen, auf dem in bunten Buchstaben der Text „WAS GIBT ES NEUES?“ zu lesen ist. Der Hintergrund der Szene ist in warmen Gelbtönen gehalten. Auf dem Tisch vor dem Mann steht ein Glas mit klarem Wasser. Die gesamte Atmosphäre wirkt freundlich und unterhaltsam.

Kabarett & Comedy

Märchen

Die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten "Dinge der Woche" und viel Spaß mit Oliver Baier und Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot, Jenny Frankl.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.04.2026
04:55 - 05:35 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Märchen ohne Ende verspricht das neue Programm das Kabarett Simpl und märchenhaft schön sind auch die Antworten von Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot und - erstmals bei Oliver Baier zu Gast im Studio - Jenny Frankl.

Passend zum Thema will der Gastgeber vom Rateteam wissen, worum es sich bei der "Aschenputtel-Regel" handelt. Bevor die Simpl-Runde zu spät die richtige Antwort findet und sich in ein Feld voller Kürbisse verwandelt, gehen sie schnell zur nächsten Frage über: Gesucht ist die "kluge Ecke". Die Promifrage stellen in dieser Woche Veronika und Elisabeth Aigner, Österreichs schnellstes Duo im Para-Skisport: Sie wollen vom Rateteam wissen, mit welchem besonderen Feature das Fan-Trikot des britischen Fußballverein FC Newcastle United ausgestattet ist.

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