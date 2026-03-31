Kabarett & Comedy
Märchen
Die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten "Dinge der Woche" und viel Spaß mit Oliver Baier und Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot, Jenny Frankl.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.04.2026
- 04:55 - 05:35 Uhr
Märchen ohne Ende verspricht das neue Programm das Kabarett Simpl und märchenhaft schön sind auch die Antworten von Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot und - erstmals bei Oliver Baier zu Gast im Studio - Jenny Frankl.
Passend zum Thema will der Gastgeber vom Rateteam wissen, worum es sich bei der "Aschenputtel-Regel" handelt. Bevor die Simpl-Runde zu spät die richtige Antwort findet und sich in ein Feld voller Kürbisse verwandelt, gehen sie schnell zur nächsten Frage über: Gesucht ist die "kluge Ecke". Die Promifrage stellen in dieser Woche Veronika und Elisabeth Aigner, Österreichs schnellstes Duo im Para-Skisport: Sie wollen vom Rateteam wissen, mit welchem besonderen Feature das Fan-Trikot des britischen Fußballverein FC Newcastle United ausgestattet ist.