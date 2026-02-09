Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt und lächelt. Er trägt eine graue Mütze und eine Weste über einem hellen Hemd. Auf seiner Mütze sind zwei kleine Regenbogenflaggen befestigt, die hochstehen. Vor ihm steht ein Glas mit Wasser und auf dem Tisch liegt ein Schreibblock. Im Hintergrund ist eine großformatige Bildschirmanzeige, auf der in bunten Buchstaben die Frage "Was gibt es Neues?" zu lesen ist. Die Umgebung hat eine gelbe Wandfarbe, und im Hintergrund sind mehrere Personen zu sehen, die anscheinend der Veranstaltung folgen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sdg. 2 vom 21. März 2026

Was für ein Tag! Oliver Baier begeht mit seinem Rateteam den "No-Pants-Day", den "Ohne-Hosen-Tag" also. Na das kann was werden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.03.2026
04:20 - 05:00 Uhr

Was gibt es Neues?

Caroline Athanasiadis, Malarina, Viktor Gernot, Herbert Steinböck und Omar Sarsam stellen sich die völlig berechtigte Frage, ob der Moderator das Sendungsthema ernst nimmt und was er unter dem Tisch trägt?

Die Auflösung bleibt spannend bis zum Schluss. Zuvor müssen die KabarettistInnen aber etwa die Frage danach beantworten, warum die Fans des FC Barcelona als "culés" (Hintern) bezeichnet werden? Oder: Warum viele Mitarbeiter in einem Geschäft in Paris nur Boxershorts und Schlapfen trugen? Viel nackte Haut diesmal.

Das verdient Jubelklänge, daher möchte Weltklasse-Trompeter Thomas Gansch am Ende der Sendung wissen, worum es sich bei einer "Einfahrtstrompete" handelt?

