Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sendung 1 vom 6. Dezember 2025
Nüsse, Mandarinen und Schokolade fliegen für gute Pointen, wenn Oliver Baier sein Rateteam anlässlich des Nikolo Tages belohnt.
- 06.12.2025
- 04:25 - 05:05 Uhr
Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, David Scheid, Katharina Straßer und Viktor Gernot versuchen sich auch sogleich sehr niveauvoll an der Frage nach dem "furzenden Nikolaus". Ganz ohne laute Töne kommt das gesuchte "Korbsignal" aus und zur Blüte bringt diese Sendung mitten im Winter Roland Düringer. Er will vom Rateteam wissen, wer oder was als "Gärtnerschreck" bezeichnet wird? Die Leistung des Team ist hervorragend und so bleibt der Krampus mit seiner Rute im Sack!