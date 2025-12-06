Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Sendung 1 vom 6. Dezember 2025
Das Bild zeigt einen lächelnden Mann, der in einem Studio sitzt. Er trägt eine schwarze Mütze und eine Brille mit runden Gläsern. Seine Kleidung besteht aus einem gemusterten Hemd mit floralem Design und einer dunklen Weste. Vor ihm steht ein Glas Wasser. In der Hand hält er einen Stift. Im Hintergrund ist ein großer Bildschirm zu sehen, auf dem eine Nahaufnahme einer weißen Blume zu sehen ist, die auf einem grünen Hintergrund abgebildet ist. Die Umgebung wirkt hell und freundlich, und der Mann sieht aus, als würde er etwas unterhaltsames oder interessantes erzählen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sendung 1 vom 6. Dezember 2025

Nüsse, Mandarinen und Schokolade fliegen für gute Pointen, wenn Oliver Baier sein Rateteam anlässlich des Nikolo Tages belohnt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.12.2025
04:25 - 05:05 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, David Scheid, Katharina Straßer und Viktor Gernot versuchen sich auch sogleich sehr niveauvoll an der Frage nach dem "furzenden Nikolaus". Ganz ohne laute Töne kommt das gesuchte "Korbsignal" aus und zur Blüte bringt diese Sendung mitten im Winter Roland Düringer. Er will vom Rateteam wissen, wer oder was als "Gärtnerschreck" bezeichnet wird? Die Leistung des Team ist hervorragend und so bleibt der Krampus mit seiner Rute im Sack!

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.