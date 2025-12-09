Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (1/3)
Oliver Baier begrüßt das neue Jahr und seine Raterunde mit einem quietschig frohen Sendungsthema: Dem Tag der Gummiente!
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.01.2026
- 02:45 - 03:25 Uhr
Andreas Vitásek, Magda Leeb, Benedikt Mitmannsgruber, Florian Scheuba und Alex Kristan sind nicht nur mit dem Fangen diverser Gummienten beschäftigt, sondern auch mit komplexen Fragen.
Welchem Umstand verdankt Storch Ronny seinen Beinamen "Problemstorch" und warum entwerfen Studierende in den USA besonders hässliche Pullover? Fragen die Lizzy Engstler wohl weniger beschäftigen. Sie will vom Rateteam wissen, worum es sich bei einer "Buschprobe" handelt.