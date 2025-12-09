Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der einen blauen Gemüseschäler in der Hand hält. Er trägt eine helle Jacke und eine Kappe. Der Mann hat eine Brille auf und steht vor einem Hintergrund in Gelb, der mit grafischen Elementen gestaltet ist. Unmittelbar hinter ihm ist ein Bildschirm sichtbar, auf dem teilweise farbige Fragezeichen zu sehen sind. Der Ausdruck des Mannes wirkt konzentriert und er spricht offensichtlich in eine Kamera.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sendung vom 3. Jänner 2026 (1/3)

Oliver Baier begrüßt das neue Jahr und seine Raterunde mit einem quietschig frohen Sendungsthema: Dem Tag der Gummiente!

Sendetermin
03.01.2026
02:45 - 03:25 Uhr

Was gibt es Neues?

Andreas Vitásek, Magda Leeb, Benedikt Mitmannsgruber, Florian Scheuba und Alex Kristan sind nicht nur mit dem Fangen diverser Gummienten beschäftigt, sondern auch mit komplexen Fragen.

Welchem Umstand verdankt Storch Ronny seinen Beinamen "Problemstorch" und warum entwerfen Studierende in den USA besonders hässliche Pullover? Fragen die Lizzy Engstler wohl weniger beschäftigen. Sie will vom Rateteam wissen, worum es sich bei einer "Buschprobe" handelt.

