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Das Bild zeigt eine Fernsehsendung mit dem Titel „Was gibt es Neues?“. Im Vordergrund steht ein Moderator, der Oliver Baier ist. Er trägt eine graue Weste über einem weißen Hemd mit buntem Muster und eine graue Schirmmütze. Seine Brille hat dünne, schwarze Rahmen. Er gestikuliert mit einer Hand, während er auf einem Tisch sitzt, der eine rote Oberfläche hat. Auf dem Tisch steht ein Glas mit Wasser und einige Unterlagen. Im Hintergrund ist ein Bildschirm sichtbar, der den Titel der Show in bunten Buchstaben anzeigt: „NEUES? WAS GIBT ES NEUES?“. Der Hintergrund des Bildes ist gelb. Hinter dem Moderator sind mehrere Zuschauer zu sehen, die teilweise unscharf sind. Sie scheinen interessiert zuzuschauen.

Kabarett & Comedy

200 Jahre Eisenbahn

Die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten "Dinge der Woche" und viel Spaß mit Oliver Baier und seinen Gästen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.04.2026
04:10 - 04:55 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Einsteigen bitte, der Comedy-Zug fährt gleich los! Zur Feier des 200-jährigen Bestehens der Eisenbahn machen Gery Seidl, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot Halt bei der Frage nach dem "Kamelzug".

Dann geht es weiter über die Frage nach einem besonderen Service der Deutschen Bahn in den siebziger Jahren. Als Höhepunkt der Reise verwöhnt Lokführer Oliver Baier das Publikum mit einem exklusiven Ding der Woche. Die Promifrage stellen die "Soko Linz"-Ermittlerinnen Katharina Stemberger und Angelika Niedetzky: Sie wollen vom Rateteam wissen, worum es sich bei einer "Kojoten-Rolle" handelt.

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