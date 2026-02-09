Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Sdg 1 vom 21.März 2026
Das Bild zeigt einen Mann, der am Tisch vor einem orangefarbenen Hintergrund sitzt. Er trägt eine graue Mütze und eine Brille mit dicken, schwarzen Rahmen. Seine Kleidung besteht aus einem hellblauen Blazer über einem weißen Hemd mit bunten Punkten. Auf dem Tisch vor ihm liegen einige Zettel und ein Glas mit Wasser. Neben ihm steht eine Art Ständer mit mehreren Brezeln, die übereinander gestapelt sind. Im Hintergrund sind mehrere Personen zu sehen, die an einer Art Publikumssitzplatz sitzen. Der Gesamtaufbau der Szene scheint zu einem Fernsehformat zu gehören, das sich mit dem Thema „Brezel“ beschäftigt.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sdg 1 vom 21.März 2026

"Aufgebrezelt" hat sich Oliver Baier für diesen Abend rund um das Sendungsthema "Brezel" und will mehr dazu wissen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.03.2026
03:40 - 04:20 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Er will auch gleich von Clemens Maria Schreiner, Katharina Straßer, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Florian Scheuba wissen, woher dieser Begriff ursprünglich stammt.

Wer gut aussehen will, macht oft auch Sport. Aber ob das der Grund ist, warum im Frühjahr 2024 viele Amerikaner einen Tennisschläger mit dabei hatten, wenn sie ihr Haus verließen?

Die Promifrage stellt in dieser Woche der Pezi. Er will vom Rateteam wissen, warum sich Eisbären oft die Nase zuhalten. Krawuzi-Kapuzi, das ist ein Spaß!

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.