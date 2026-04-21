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Ein Mann mit grauem Blazer und einer Kappe in einer gelb beleuchteten Bühnendeko an einem Tisch sitzend.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Sauer macht lustig

Das Sprichwort "Sauer macht lustig" passt diesmal perfekt zum Thema der Sendung: Oliver Baier begeht mit seinem Rateteam den "Sauersten Tag des Jahres".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.05.2026
05:15 - 05:50 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Clemens Maria Schreiner, Katharina Straßer, Severin Groebner, Sonja Pikart und Viktor Gernot machen sich dementsprechend etwa Gedanken dazu, was man in den USA unter dem "Lemon Law", also dem "Zitronen-Gesetz", versteht.

Oder warum ein finnischer Wissenschafter für seine Arbeit in ein knallrotes Ganzkörperkostüm schlüpfen musste? Die Promifrage kommt anlässlich ihres 80. Geburtstags von der Grande Dame des Jazz und des Austropop, Marianne Mendt: Sie will wissen, was man unter einem "Schreitest" versteht.

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