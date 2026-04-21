Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Sauer macht lustig
Das Sprichwort "Sauer macht lustig" passt diesmal perfekt zum Thema der Sendung: Oliver Baier begeht mit seinem Rateteam den "Sauersten Tag des Jahres".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 05:15 - 05:50 Uhr
Clemens Maria Schreiner, Katharina Straßer, Severin Groebner, Sonja Pikart und Viktor Gernot machen sich dementsprechend etwa Gedanken dazu, was man in den USA unter dem "Lemon Law", also dem "Zitronen-Gesetz", versteht.
Oder warum ein finnischer Wissenschafter für seine Arbeit in ein knallrotes Ganzkörperkostüm schlüpfen musste? Die Promifrage kommt anlässlich ihres 80. Geburtstags von der Grande Dame des Jazz und des Austropop, Marianne Mendt: Sie will wissen, was man unter einem "Schreitest" versteht.