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Das Bild zeigt eine Fernsehszene aus der Sendung "Was gibt es Neues?". Im Vordergrund sitzt ein Mann, der Oliver Baier heißt. Er trägt eine graue Kappe, eine Brille mit dunklem Rahmen und hat ein helles, gemustertes Hemd an, über dem er eine dunkle Weste trägt. Er lächelt und gibt mit der rechten Hand ein Daumenhoch. Vor ihm befindet sich ein runder Tisch, auf dem ein Glas mit Wasser steht. Im Hintergrund ist ein Bildschirm zu sehen, auf dem der Text "ES NEUES? WAS GIBT ES NEUES?" in bunten Buchstaben dargestellt ist. Die Farbgebung im Hintergrund ist überwiegend gelb, und in der Nähe des Tisches sind mehrere Personen zu erkennen, die im Publikum sitzen und applaudieren.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Punkte! Punkte!

Punkti, Punkti, Strichi, Strichi: Fertig ist die neueste Was gibt es Neues Folge zum Thema "Punkte".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
04:35 - 05:15 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Oliver Baier belohnt sein Rateteam mit getupften Goodies und will gleich zu Beginn wissen, was ein "Get Back Coach" beruflich macht. Für Herbert Steinböck, Katharina Strasser, Clemens Maria Schreiner, Antonia Stabinger und Florian Scheuba kein Problem, im Sport sind sie daheim!

Im Aquarium ringen sie aber dann nach Luft. Denn warum für einen Mondfisch Kleidung an die Scheiben des Beckens geklebt wurde, stellt sie alle vor ein Rätsel. Ganz einfach und greifbar ist dafür das Ding dieser Woche. Die Runde landet nach wilden Spekulationen über Gynäkologenwerkzeuge, Hundekotgreifer und Eierheber schließlich bei der richtigen Lösung. Spoiler: Man kann es über einen Hamster stülpen. Die Promifrage kommt von Christoph Spörk, der wissen will, warum der Polarforscher Georg Balthasar Neumayer 6500 Flaschen ins Meer werfen ließ. Humorvoll, schlagfertig und mit viel Wortwitz beweist das Rateteam erneut, dass bei "Was gibt es Neues?" der Weg zur Lösung oft der unterhaltsamste Teil ist.

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