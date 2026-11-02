Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Musik liegt in der Luft
Im Bild ist ein Mann mit Brille und einem Hut, der einen blauen Gegenstand in den Händen hält. Er trägt ein bunt gemustertes Hemd und einen beigen Blazer. Der Hintergrund ist gelb.

Kabarett & Comedy

Musik liegt in der Luft

Anlässlich des Song Contest in Wien hat Oliver Baier für sein Rateteam heute ein Füllhorn an musikalischen Fragen vorbereitet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
04:40 - 05:25 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Von Günther Lainer, Lydia Prenner-Kasper, Hosea Ratschiller, Katharina Strasser und Viktor Gernot will er unter anderem wissen, worum es sich beim sogenannten "Musikwinkel" handelt.

Beschwingt geht es weiter mit der ersten Retortenband der Geschichte. "The Swinging Six" brachten in den 1960er Jahren die USA zum Mitsingen. Mit dem Ziel etwas zu bewerben, das nichts kostet. Was wohl? Das Ding der Woche ist ein mysteriöses Gummiteil mit Löchern, das Wasser aufsaugen kann und unserem Rateteam die Tränen in die Augen treibt.

Und unser Mann für den ESC, Cosmo stellt in dieser Folge die Promifrage. Er will vom Rateteam wissen, warum im holländischen Tilburg auf manchen Ampeln ein pinkelnder Mann zu sehen ist? Zwischen Sektflöten, Pinkelsteinen und Atom-Tauben bleibt auch diesmal kein Auge trocken!

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.