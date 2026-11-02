Musik liegt in der Luft

Beschwingt geht es weiter mit der ersten Retortenband der Geschichte. "The Swinging Six" brachten in den 1960er Jahren die USA zum Mitsingen. Mit dem Ziel etwas zu bewerben, das nichts kostet. Was wohl? Das Ding der Woche ist ein mysteriöses Gummiteil mit Löchern, das Wasser aufsaugen kann und unserem Rateteam die Tränen in die Augen treibt.



Und unser Mann für den ESC, Cosmo stellt in dieser Folge die Promifrage. Er will vom Rateteam wissen, warum im holländischen Tilburg auf manchen Ampeln ein pinkelnder Mann zu sehen ist? Zwischen Sektflöten, Pinkelsteinen und Atom-Tauben bleibt auch diesmal kein Auge trocken!