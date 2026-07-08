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Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt und nach rechts schaut. Er trägt eine Schirmmütze und eine Brille. Sein Outfit besteht aus einem dunklen Sakko und einem bunteren Hemd mit einem Paisleymuster. Auf dem Tisch vor ihm steht ein Glas Wasser, und seine Hand hält einen Stift. Im Hintergrund ist ein Bildschirm zu sehen, der ein Bild eines architektonischen Bauwerks zeigt, das von üppigem Grün umgeben ist. Das Bauwerk hat spitze Türme und eine steinerne Fassade. Im Hintergrund ist eine weitere Person unscharf zu sehen, die anscheinend auf einem anderen Stuhl sitzt. Das gesamte Setting wirkt professionell und ist lebhaft beleuchtet.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Märchen ohne Ende

Märchen ohne Ende gibt es heute für Michael Niavarani, Jenny Frankl, Alex Kristan, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot.

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Ach wie gut, dass niemand weiß, worum es sich beim "Rumpelstilzcheneffekt" handelt und Vorsicht ist auch bei der "Koversationsgrube" geboten, Stolpern ausdrücklich erlaubt!

Moderator Oliver Baier führt mit spitzer Zunge durch eine Sendung voller absurder Spekulationen, kulinarischer Ideen und ökologischer Aufklärung. Die Promifrage stellt in dieser Woche die ORF- Meteorologin Wera Gruber. Sie will vom Rateteam wissen, worum es sich bei der gesuchten "Gipfelfalle" handelt. Zum Abschluss darf das Rateteam würfeln und Gschichtln drucken - Der Gewinner ist das Publikum!

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