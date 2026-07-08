Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Märchen ohne Ende
Märchen ohne Ende gibt es heute für Michael Niavarani, Jenny Frankl, Alex Kristan, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot.
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Ach wie gut, dass niemand weiß, worum es sich beim "Rumpelstilzcheneffekt" handelt und Vorsicht ist auch bei der "Koversationsgrube" geboten, Stolpern ausdrücklich erlaubt!
Moderator Oliver Baier führt mit spitzer Zunge durch eine Sendung voller absurder Spekulationen, kulinarischer Ideen und ökologischer Aufklärung. Die Promifrage stellt in dieser Woche die ORF- Meteorologin Wera Gruber. Sie will vom Rateteam wissen, worum es sich bei der gesuchten "Gipfelfalle" handelt. Zum Abschluss darf das Rateteam würfeln und Gschichtln drucken - Der Gewinner ist das Publikum!