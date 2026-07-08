Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Im MuseumsQuartier
Für das Rateteam Herbert Steinböck, Lydia Prenner-Kasper, Benedikt Mitmannsgruber, Sonja Pikart und Viktor Gernot geht es heute ins Museum.
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Genau geht es ins MuseumsQuartier Wien, das sein 25-Jahr-Jubiläum feiert.
Sie rätseln darüber, was ein "Reuestrich" ist. Durchaus bereut hat ein britischer Lord seine finanzielle Unterstützung beim Zubau eines Museums und er konnte nicht anders, als das seiner Nachwelt mitzuteilen. Nur wie bloß? Kreativ beim Lösen der kniffligsten Kriminalfälle ist der Kommissar auf vier Pfoten: Kommissar Rex feiert sein Comeback und Majorin Doris Golpashin will dazu passend vom Rateteam wissen, worum es sich bei einem "Wurstsemmelparagraphen" handelt.