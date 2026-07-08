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Das Bild zeigt einen Mann, der ein Werkzeug oder Spielzeug in den Händen hält, das aus einer runden Kugel und drei daran befestigten Metallarmen besteht. Der Mann trägt eine graue Jacke und ein Hemd mit einem Muster aus vielen kleinen, senkrechten Strichen. Er hat eine Glatze und trägt eine helle, runde Mütze sowie eine Brille mit dunklem Rahmen. Der Hintergrund ist gelb, und ein Teil des Bildes zeigt einen Bildschirm mit bunten Grafiken. Der Mann scheint humorvoll oder neugierig zu sein und richtet seine Aufmerksamkeit auf das Objekt in seinen Händen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Im MuseumsQuartier

Für das Rateteam Herbert Steinböck, Lydia Prenner-Kasper, Benedikt Mitmannsgruber, Sonja Pikart und Viktor Gernot geht es heute ins Museum.

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Genau geht es ins MuseumsQuartier Wien, das sein 25-Jahr-Jubiläum feiert.

Sie rätseln darüber, was ein "Reuestrich" ist. Durchaus bereut hat ein britischer Lord seine finanzielle Unterstützung beim Zubau eines Museums und er konnte nicht anders, als das seiner Nachwelt mitzuteilen. Nur wie bloß? Kreativ beim Lösen der kniffligsten Kriminalfälle ist der Kommissar auf vier Pfoten: Kommissar Rex feiert sein Comeback und Majorin Doris Golpashin will dazu passend vom Rateteam wissen, worum es sich bei einem "Wurstsemmelparagraphen" handelt.

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