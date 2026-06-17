Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Alles Igel
Oliver Baier fährt in dieser Ausgabe die Stacheln aus, denn heute dreht sich alles um den Igel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 05:15 - 06:10 Uhr
Für Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, David Scheid, Isabell Pannagl und Severin Gröbner kein Problem, kennen sie sich doch in Fauna und Flora gut aus. Oder glauben es zumindest.
Wozu bläst der australische Ameisenigel absichtliche Rotzblasen auf und was macht das männliche Baumstachelschwein sicherheitshalber vor der Paarung? Ja, diese Fragen können ein bisschen pieksen, aber danach werden Sie gelacht haben, versprochen! Die Promifrage stellt in dieser Woche Nici Schmidhofer, die Super-G-Weltmeisterin 2017 will vom Rateteam wissen, zu welchem ungewöhnlichen Zweck bei den olympischen Spielen 1984 in Sarajevo im Startbereich extra noch ein Haus gebaut wurde.