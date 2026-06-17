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Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt. Er trägt eine graue Jacke, ein weißes Hemd mit einem blau-weißen Muster und eine graue Schirmmütze. Vor ihm steht ein Glas Wasser und er hält einen Stift in der Hand. Im Hintergrund ist ein großer Bildschirm zu sehen, auf dem ein Tier, vermutlich ein Ameisenigel, abgebildet ist. Der Hintergrund des Raumes ist gelb, was eine warmes Lichtambiente schafft. Die Szene scheint aus einer Fernsehsendung zu stammen.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Alles Igel

Oliver Baier fährt in dieser Ausgabe die Stacheln aus, denn heute dreht sich alles um den Igel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
05:15 - 06:10 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Für Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, David Scheid, Isabell Pannagl und Severin Gröbner kein Problem, kennen sie sich doch in Fauna und Flora gut aus. Oder glauben es zumindest.

Wozu bläst der australische Ameisenigel absichtliche Rotzblasen auf und was macht das männliche Baumstachelschwein sicherheitshalber vor der Paarung? Ja, diese Fragen können ein bisschen pieksen, aber danach werden Sie gelacht haben, versprochen! Die Promifrage stellt in dieser Woche Nici Schmidhofer, die Super-G-Weltmeisterin 2017 will vom Rateteam wissen, zu welchem ungewöhnlichen Zweck bei den olympischen Spielen 1984 in Sarajevo im Startbereich extra noch ein Haus gebaut wurde.

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