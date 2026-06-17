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Das Bild zeigt eine Gruppe von sechs Personen, die an einem runden Tisch in einer Studioatmosphäre sitzen. Die Rückwand ist in einem leuchtenden Gelb gehalten und zeigt den Schriftzug „WAS GIBT ES NEUES?“. Die Personen sind um den Tisch angeordnet. Links steht ein Mann in einem schwarzen Shirt mit floralen Mustern und hat eine Polizeimütze aufgesetzt. Neben ihm lächelt ein weiterer Mann in einem hellen Hemd mit Karomuster. Weiter rechts sitzt eine Frau in einem rosa Blazer, daneben ist eine Person mit einer grauen Mütze. Diese Person hält ein Kärtchen in der Hand, auf dem ebenfalls der Schriftzug „WAS GIBT ES NEUES?“ zu sehen ist. Rechts von ihm steht eine Frau in einem schwarzen Oberteil mit Leopardenmuster, gefolgt von einem Mann in einem gestreiften Hemd und einem großen Hut. Auf dem Tisch sind zwei Hüte sichtbar, ein grüner und ein schwarzer. Die Gesamtstimmung ist freundlich und humorvoll, was durch die Gesichtsausdrücke der Abgebildeten vermittelt wird. Es scheint sich um eine Fernsehaufzeichnung zu handeln.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Hüte, Hüte!

Dass Oliver Baier ein Hut-Gesicht hat ist bekannt. Wie allerdings das Rateteam mit Kopfschmuck aussieht, zeigt diese neue Folge zum Thema "Hut".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
03:55 - 04:35 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer rätseln gleich zu Beginn, ob denn der gesuchte "Bayrische Würfel" vielleicht auch eine Kopfbedeckung sein könnte?

Für alle nachvollziehbar und vor allem auch wünschenswert ist die gefragte "Bequemlichkeitsregel". Den krönenden Abschluss bildet die Promifrage von Ö3-Hitparaden-Legende Udo Huber. Er möchte vom Rateteam wissen: Welche ungewöhnliche Rolle spielten Frettchen bei der pompösen Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles im Jahr 1981? Hut ab, das ist eine runde Sendung!

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