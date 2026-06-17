Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Hüte, Hüte!
Dass Oliver Baier ein Hut-Gesicht hat ist bekannt. Wie allerdings das Rateteam mit Kopfschmuck aussieht, zeigt diese neue Folge zum Thema "Hut".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 03:55 - 04:35 Uhr
Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer rätseln gleich zu Beginn, ob denn der gesuchte "Bayrische Würfel" vielleicht auch eine Kopfbedeckung sein könnte?
Für alle nachvollziehbar und vor allem auch wünschenswert ist die gefragte "Bequemlichkeitsregel". Den krönenden Abschluss bildet die Promifrage von Ö3-Hitparaden-Legende Udo Huber. Er möchte vom Rateteam wissen: Welche ungewöhnliche Rolle spielten Frettchen bei der pompösen Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles im Jahr 1981? Hut ab, das ist eine runde Sendung!