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Die Szene zeigt einen Mann mit Brille und einem grauen Sakko, der einen grünen, formenähnlichen Gegenstand in der Hand hält. Im Hintergrund ist eine Bildschirmansicht mit bunten Buchstaben. Die Wand ist gelb.

Kabarett & Comedy

Highlights!

Alle Jahre wieder präsentiert Oliver Baier das Beste, das Lustigste und das Verrückteste aus den Folgen des abgelaufenen Jahres.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.12.2026
04:15 - 04:55 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Mit dabei ist alles, was Rang und Namen hat, von Viktor Gernot bis Eva Marold, von Michael Niavarani bis Ulrike Beimpold.

Und auch die Jungstars im Team begeistern mit ihrem Schmäh und natürlich Wissen über unnütze Dinge und die wirklich wichtigen Fragen! Lydia Prenner Kasper, Rudi Schöller, Clemens Maria Schreiner, Jenny Frankl und Omar Sarsam haben sich im letzten Jahr wacker geschlagen!

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