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Im Bild ist ein Mann mit Brille und einer Schirmmütze zu sehen, der an einem Tisch sitzt. Vor ihm liegt eine Zahl 007 auf einem Blatt Papier sowie ein Fußball. Im Hintergrund ist ein Bildschirm mit bunten Buchstaben.

Kabarett & Comedy

Fußballfieber

Das Runde muss ins Eckige und jede Frage braucht eine Antwort. Zum Thema Fußball will Oliver Baier heute von seinem Rateteam unter anderem wissen, was ein "taktisches Bier" ist?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
04:00 - 04:40 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Für Clemens Maria Schreiner, Eva-Maria Marold, Florian Scheuba, Malarina und Viktor Gernot stellt diese Frage keine Abwehrkette dar, bieten sich doch zahlreiche Passoptionen an. So könnte ein taktisches Bier zum Beispiel Schnecken vom Salat fernhalten, oder bei der Polizeikontrolle hilfreich sein.

Warum sich allerdings die deutsche Torwartlegende Toni Schumacher ein "F" auf den großen Zeh tätowieren ließ, das erstaunt sogar die Fußballprofis im Studio. Die Legende Toni Polster will abschließend vom Rateteam wissen: Was macht einen Fußballer zum "James Bond"? Fest steht, nach einer guten Halbzeit haben Oliver Baier uns sein Team auch in dieser Woche wieder die Lizenz zum Lachen erhalten!

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