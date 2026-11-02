Kabarett & Comedy
ESC-spezial
In einer glanzvollen Spezialausgabe widmet sich "Was gibt es Neues?" dem Eurovision Song Contest - dem größten TV-Musikereignis der Welt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 05:25 - 06:05 Uhr
Schrille Auftritte, legendäre ESC-Momente und überraschende Fakten rund um das Kultspektakel geben reichlich Möglichkeit zum kuriosen Rätseln. Mit viel Witz und musikalischen Highlights stimmen sich Oliver Baier und seine Rateteams humorvoll auf das große Finale in Wien ein.