Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Es grünt so grün
Es grünt so grün, wenn Olivers Fragen blühen. Es pflanzen Omar Sarsam, Katharina Straßer, Malarina, Viktor Gernot und der Kuseng nicht nur zum Thema passend Blumen, sondern vor allem Pointen.
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Diese Pointen bündeln sich in Folge zu wahren Lachsträußen.
Auf der Suche nach dem "Samengeld" entgleiten dem Rateteam schnell ein paar Anzüglichkeiten. Historisch aber nicht weniger komisch wird es bei der Frage, warum Napoleon zwölf Eheringe erhielt und kurios bei der deutschen Wortschöpfung "Niedertreter". Die Promifrage stellt in dieser Woche Robert Palfrader. Er möchte vom Rateteam wissen, welchen Zweck ein Druckknopf bei der Trauerfeier für Leslie Nielsen 2010 hatte. Nehmen wir so viel vorweg: Dem Komiker war es ein Anliegen, dass auch nach seinem Ableben gelacht werden sollte!