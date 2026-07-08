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Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt und eine grüne Gießkanne in der Hand hält. Er trägt eine graue Mütze, runde Brille und ein Hemd mit weißen Punkten. Seine Weste ist dunkelblau. Der Hintergrund ist in Gelbtönen gehalten und zeigt einen Bildschirm mit der Aufschrift „ES NEUES WAS GIBT“. Auf dem Tisch sind verschiedene Gegenstände zu sehen, darunter eine weitere Gießkanne, eine kleinere Kiste mit bunter Verpackung und einige andere Utensilien. Der Mann hat eine Hand erhoben, wahrscheinlich in einem Gestus des Erklärens oder des Gesprächs.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Es grünt so grün

Es grünt so grün, wenn Olivers Fragen blühen. Es pflanzen Omar Sarsam, Katharina Straßer, Malarina, Viktor Gernot und der Kuseng nicht nur zum Thema passend Blumen, sondern vor allem Pointen.

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Diese Pointen bündeln sich in Folge zu wahren Lachsträußen.

Auf der Suche nach dem "Samengeld" entgleiten dem Rateteam schnell ein paar Anzüglichkeiten. Historisch aber nicht weniger komisch wird es bei der Frage, warum Napoleon zwölf Eheringe erhielt und kurios bei der deutschen Wortschöpfung "Niedertreter". Die Promifrage stellt in dieser Woche Robert Palfrader. Er möchte vom Rateteam wissen, welchen Zweck ein Druckknopf bei der Trauerfeier für Leslie Nielsen 2010 hatte. Nehmen wir so viel vorweg: Dem Komiker war es ein Anliegen, dass auch nach seinem Ableben gelacht werden sollte!

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