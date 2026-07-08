Was gibt es Neues? - Es grünt so grün

Auf der Suche nach dem "Samengeld" entgleiten dem Rateteam schnell ein paar Anzüglichkeiten. Historisch aber nicht weniger komisch wird es bei der Frage, warum Napoleon zwölf Eheringe erhielt und kurios bei der deutschen Wortschöpfung "Niedertreter". Die Promifrage stellt in dieser Woche Robert Palfrader. Er möchte vom Rateteam wissen, welchen Zweck ein Druckknopf bei der Trauerfeier für Leslie Nielsen 2010 hatte. Nehmen wir so viel vorweg: Dem Komiker war es ein Anliegen, dass auch nach seinem Ableben gelacht werden sollte!