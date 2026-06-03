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Auf dem Bild ist ein Moderator zu sehen, der einen großen, plüschigen Teddy in den Armen hält. Der Moderator trägt ein Hemd mit einem bunten Muster, eine Weste und eine Mütze. Im Hintergrund sitzt ein Publikum auf gestuften Plätzen und applaudiert. Das Setting ist eine Fernsehsendung mit einem farbenfrohen, modern gestalteten Set. An einer Wand hinter dem Moderator ist ein Bildschirm mit dem Schriftzug „ES NEUES? WAS GIBT ES“ zu sehen. Der Tisch, an dem der Moderator steht, hat eine kurvenreiche, rote Oberfläche und ist teilweise transparent blau beleuchtet. Auf dem Tisch liegen einige Notizen und ein Glas. Die gesamte Szenerie strahlt eine fröhliche und unterhaltsame Atmosphäre aus.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Billy der Bär

Für das Rateteam Alex Kristan, Eva Maria Marold, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, Isabell Pannagl und Viktor Gernot dreht sich diesmal alles um Billy, den Bären.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
03:35 - 04:15 Uhr

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Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

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