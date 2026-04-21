Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Was gibt es Neues?
  4. Was gibt es Neues? - Best of Tanzen
Ein Mann hält sich eine bunte, breite Kette vor den Kopf.

Kabarett & Comedy

Was gibt es Neues? - Best of Tanzen

In dieser Spezialfolge hat sich das "Was gibt es Neues" Team für Oliver Baier eine ganz besondere Überraschung überlegt. Das Motto: Tanzen!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.05.2026
03:50 - 04:35 Uhr

Mehr

Sendetypical Was gibt es neues!

Was gibt es Neues?

Der überzeugte Nicht-Tänzer bekommt anlässlich der 16ten Staffel Dancing Stars von Profitänzerin Conny Kreuter einen Crashkurs in Standard und Latein.

Mindestens genauso verdreht wie die Schrittfolge beim Quickstep ist die Antwort auf die gesuchte "Wirbelfassung". Auf der Leitung steht in dieser Folge nicht nur das Tanzbein, sondern auch so manches Panel Mitglied. Eva Maria Marold will partout nicht einfallen, was sie wöchentlich am Freitagabend gemacht haben soll. Raten? Lustig sein? Tanzen, das war's! Alle zurück an den Start und zum Aufwärmen bitte dehnen. Dafür bekommt Michael Niavarani das passende Ding in die Hand gedrückt, ob er es auch für den richtigen Zweck einsetzt?

In dieser Best Of Folge raten weiters: Günther Lainer, Pepi Hopf, Florian Scheuba, Viktor Gernot, Katharina Straßer, Rudi Roubinek, Michael Mittermeier, Leo Lukas, Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, Thomas Maurer, Gerold Rudle, Alex Kristan, Gery Seidl und Clemens Maria Schreiner.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.