Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Best of Tanzen
In dieser Spezialfolge hat sich das "Was gibt es Neues" Team für Oliver Baier eine ganz besondere Überraschung überlegt. Das Motto: Tanzen!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 03:50 - 04:35 Uhr
Der überzeugte Nicht-Tänzer bekommt anlässlich der 16ten Staffel Dancing Stars von Profitänzerin Conny Kreuter einen Crashkurs in Standard und Latein.
Mindestens genauso verdreht wie die Schrittfolge beim Quickstep ist die Antwort auf die gesuchte "Wirbelfassung". Auf der Leitung steht in dieser Folge nicht nur das Tanzbein, sondern auch so manches Panel Mitglied. Eva Maria Marold will partout nicht einfallen, was sie wöchentlich am Freitagabend gemacht haben soll. Raten? Lustig sein? Tanzen, das war's! Alle zurück an den Start und zum Aufwärmen bitte dehnen. Dafür bekommt Michael Niavarani das passende Ding in die Hand gedrückt, ob er es auch für den richtigen Zweck einsetzt?
In dieser Best Of Folge raten weiters: Günther Lainer, Pepi Hopf, Florian Scheuba, Viktor Gernot, Katharina Straßer, Rudi Roubinek, Michael Mittermeier, Leo Lukas, Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, Thomas Maurer, Gerold Rudle, Alex Kristan, Gery Seidl und Clemens Maria Schreiner.