Was gibt es Neues? - Best of Tanzen

Mindestens genauso verdreht wie die Schrittfolge beim Quickstep ist die Antwort auf die gesuchte "Wirbelfassung". Auf der Leitung steht in dieser Folge nicht nur das Tanzbein, sondern auch so manches Panel Mitglied. Eva Maria Marold will partout nicht einfallen, was sie wöchentlich am Freitagabend gemacht haben soll. Raten? Lustig sein? Tanzen, das war's! Alle zurück an den Start und zum Aufwärmen bitte dehnen. Dafür bekommt Michael Niavarani das passende Ding in die Hand gedrückt, ob er es auch für den richtigen Zweck einsetzt?