Kabarett & Comedy
Was gibt es Neues? - Best of Piktogramme
Punkti, Punkti, Strichi, Strichi, fertig ist das…Piktogramm! Eine der Lieblingskategorien aus dem "Was gibt es Neues" Archiv steht im Mittelpunkt dieser Spezialsendung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 04:35 - 05:15 Uhr
Oliver Baier treibt mit den lustigsten Bilderrätseln sein Rateteam zu Höchstleistungen an.
Lukas Resetarits, Eva Maria Marold, Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Viktor Gernot, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Thomas Maurer, Gery Seidl, Thomas Stipsits, Monica Weinzettl, Günther Lainer, Michael Niavarani, Florian Scheuba, Clemens Maria Schreiner und Katharina Straßer interpretieren was das Zeug hält und entgleisen wie erwartet.
Da wird aus einem Kamel schon mal ein Zug und die polnische Bahn hält für Mitreisende immer ein Jausenbrot parat. Prost Mahlzeit, in so einer Welt lässt es sich gut lachen!