Was gibt es Neues? - 20 Jahre

Der fühlt sich gleich wie zu Hause, wenn Oliver wissen will, was es mit dem "Biernagel" auf sich hat. Und auch auf die Frage nach dem Einsatz von Schwimmnudeln an Autos in Florida fällt unserer Besetzung viel ein. In dieser verlängerten Sonderausgabe schalten sich auch die langjährigen Panel-Mitglieder Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Sonja Pikart, Günther Lainer, Lukas Resetarits, David Scheid, Monica Weinzettl und Gerold Rudle aus der ganzen Welt zu. Die Promifrage wird vom ersten Mann im Staat gestellt. Bundespräsident Alexander van der Bellen will wissen, was der "Exzellenz-Effekt" ist. Es könnte eine Beschreibung dieser Sendung sein!