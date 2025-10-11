Hauptnavigation

Constanze Lindner und ihre Gäste.

Vereinsheim Schwabing mit Schwerdtfeger, Harms, Jöchl und "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie"

Lebendige Comedy aus dem Herzen von München: Constanze Lindner lädt zu einem außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Kleinkunstabend ein.

11.10.2025
03:55 - 04:40 Uhr

Die quirlige Kabarettistin begrüßt auf der Bühne unter anderen Jakob Schwerdtfeger. Der Stand-up-Comedian hat als studierter Kunsthistoriker und ehemaliger Mitarbeiter des Städel Museums in Frankfurt am Main ein ganz eigenes Genre erschaffen – die Kunstcomedy.

Darin verarbeitet der gebürtige Hannoveraner seine wunderlichen Erlebnisse in der Kunstwelt. Seine Mission: Kunst ist für alle da!

Die Bayerin Meike Harms hat sich zur Poesiepädagogin ausbilden lassen und unterrichtet kreatives Schreiben. Als „Bühnenpoetin“ beweist die bayerische Meisterin im Poetry-Slam ihre Wortvirtuosität und begeistert ihr Publikum mit ihrer Sprachakrobatik.

Ebenfalls auf die Bühne tritt Josef Jöchl aus Wien. Er hat den „Politically Correct Comedy Club“ (PCCC) mitbegründet, die erste queere Comedybühne Wiens.

Hinter dem kuriosen Namen „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ verbergen sich Wiebke Eymess und Friedolin Müller. Die zwei sind fantastische Musiker, urkomische Komödianten und entfesselte Vieldiskutierer, deren Lieder aus scheinbar sanften Harmonien bestehen, bei denen es zwischen den Zeilen aber ganz und gar nicht harmlos zugeht.

