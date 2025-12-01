Vereinsheim Schwabing mit Erika Ratcliffe, Robert Alan, Fatih Çevikkollu und Volker Keidel

Hauptnavigation

Kabarettistin und Gastgeberin Constanze Lindner.

Lebendige Comedy aus dem Herzen von München: Constanze Lindner lädt zu einem außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Kleinkunstabend ein.

Datum:
Sendetermin
13.12.2025
05:00 - 05:45 Uhr

Die quirlige Kabarettistin begrüßt auf der Bühne folgende Gäste: Fatih Çevikkollu gehört als immer wiederkehrender Gast mittlerweile fest zur Vereinsheim-Schwabing-Familie. Mit seinem klugen Witz behält er auch im hitzigsten Wortgefecht einen kühlen Kopf.

Sein neues Programm "Zoom" ist das analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte: Es wärmt, unterhält und bringt einen zum Lachen.

Comedienne Erika Ratcliffe kennt keine Tabus und findet gerade dank dieser Hemmungslosigkeit ihre eigene Stimme. Ob Rassismus, Hardcore-Feminismus oder Geschlechtskrankheiten – die in Berlin lebende Wienerin steht für ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Humor und Sarkasmus.

Robert Alan ist studierter Grafiker, leidenschaftlicher Musiker, Zeichner, Videokünstler und Comedian. Letzteres brachte dem "ewigen Geheimtipp der deutschen Comedy-Szene" mehrfach Auszeichnungen ein, etwa das renommierte Passauer "Scharfrichterbeil".

Und mit Autor Volker Keidel kommt einer auf die Bühne, der den weißblauen Münchner G'schichten einen ganz neuen Anstrich verleiht.

