Von links: Matthias Egersdörfer, Teresa Reichl, Christoph Fritz und Sebastian Krämer.

Kabarett & Comedy

Vereinsheim Schwabing mit Egersdörfer, Reichl, Fritz und Krämer

Lebendige Comedy aus dem Herzen von München! Constanze Lindner lädt zu einem außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Kleinkunstabend ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
05:30 - 06:20 Uhr

Die quirlige Kabarettistin begrüßt folgende Gäste: Die in Regensburg beheimatete Teresa Reichl wird im November mit dem Bayerischen Kabarettpreises 2023 in der Kategorie Senkrechtstarter ausgezeichnet. Im Vereinsheim Schwabing zeigt sie schon, was sie kann.

Lieddichter und Pianist Sebastian Krämer, der 2020 den Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte Musik erhielt, verleiht den Absurditäten des Alltags in seinen am Flügel selbst begleiteten Chansons eine ungeahnte Dimension der Leichtigkeit. Von seinem freundlichen Babyface sollte man sich nicht täuschen lassen: Wenn Christoph Fritz als abgesandter Österreichs die Bühne betritt, sind bitterböse Satire und staubtrockener Schmäh garantiert.

Der Mittelfranke Matthias Egersdörfer, auch bekannt als Schauspieler im fränkischen "Tatort", tobt sich auf der Bühne mit einem seiner berühmt-berüchtigten und preisgekrönten cholerischen Anfällen aus.

