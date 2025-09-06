Hauptnavigation

Die Gäste im Vereinsheim Schwabing.

Kabarett & Comedy

Vereinsheim Schwabing mit Rolf Miller, Maxi Pongratz, Claudia Pichler und Mary Long

Constanze Lindner lädt zu einem abwechslungsreichen Kleinkunstabend ein. Die quirlige Kabarettistin begrüßt Claudia Pichler, Rolf Miller Maxi Pongratz und Mary Long.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2025
04:20 - 05:05 Uhr

Claudia Pichler promovierte nach ihrem Studium der Literaturwissenschaft über die Werke des großen Gerhard Polt und landete damit auf den Bestsellerlisten. Mittlerweile eifert die gebürtige Münchnerin ihrem Idol selbst nach.

Als Kabarettistin macht sie ihrem Grant über die skurrilen Veränderungen der Gesellschaft Luft.

Rolf Miller ist wohl einer der konsequentesten Minimalisten auf den deutschen Kabarettbühnen. In seiner odenwäldischen Mundart beweist der "Meister der Halbsätze", dass oft den stärksten Eindruck hinterlässt, was gar nicht ausgesprochen wird.

Als Akkordeonspieler und Texter der Band Kofelgschroa wurde Maxi Pongratz bekannt, wandelt aber seit 2019 auf Solopfaden. Akkordeon und Klavier geben dabei die musikalische Richtung für seine mal heiteren, mal melancholischen Gedanken vor.

Mit Mary Long betritt eine Neuentdeckung aus der Schweiz die Bühne. Ihre Texte sind gespickt mit Wortspielen, Ironie, Sarkasmus und kleinen Zweideutigkeiten, die alle zusammen den Blick auf den Alltag ins Groteske verschieben.

