Vereinsheim Schwabing mit Elena Wolff, Dagmar Schönleber, David Scheid und TBC

Constanze Lindner lädt zu einem abwechslungsreichen Kleinkunstabend ein. Die quirlige Kabarettistin begrüßt auf der Bühne Dagmar Schönleber, Elena Wolff, David Scheid und TBC.

06.09.2025
03:35 - 04:20 Uhr

Dagmar Schönleber ist eine Künstlerin mit zwei Seelen. In ihr kämpft ihr Bewusstsein, verkörpert durch eine in sich ruhende, meditierende Teetrinkerin namens Helga, gegen ihr Unterbewusstsein, bestimmt von einer biertrinkenden, rauchenden Rockröhre.

Mal sehen, wer auf der Bühne im "Vereinsheim Schwabing" die Oberhand behält.

Elena Wolff, Schauspielerin und Newcomerin aus Österreich, liefert einen schonungslosen Einblick in das Leben einer halbdeutschen Ex-Tirolerin in der Blüte ihrer Jugend, die eine gelungene Mischung aus Street-Credibility und rustikal-pittoreskem Alpencharme beweist.

Mit David Scheid tritt der DJ unter den Kabarettisten auf die Bühne und liefert Kleinkunst mit höchstem Swag-Faktor. Und TBC, das bereits seit 1985 existierende Totale Bamberger Cabaret, stellt sich den Fragen des Klimawandels in unserer Zeit. Das verspricht ein heißer Abend zu werden.

