Kabarett & Comedy

Mit Hans Klaffl, Laura Brümmer, das Duo BlöZinger und Rebekka Maier

Gute Laune ist garantiert, wenn Constanze Lindner im Münchner "Vereinsheim Schwabing" die besten Newcomer und Etablierten aus den Bereichen Stand-up-Comedy, Kabarett und Musik präsentiert. Diesmal zu Gast: Hans Klaffl, Laura Brümmer, das Duo BlöZinger und Rebekka Maier. Hans Klaffl (1950-2025) war mit Leib und Seele Musiklehrer - und konnte so als Kabarettist mit Herzblut über die Absurditäten des Alltags an deutschen Schulen erzählen. Noch nicht so lange her ist die aktive Schulzeit von Laura Brümmer. Mittlerweile geht die 28-jährige Comedienne aber vorzugsweise auf die Bühne. Als ausgebildete Musicaldarstellerin bezaubert sie das Publikum mit ihrem Gesang und unglaublich lustig dargebotenen Alltagsgeschehnissen. Als Spezialist für Eingriffe im Bereich der Lachmuskulatur und Fragen zur Scherztherapie tritt das Duo BlöZinger, bekannt für ihr KopfKinoKabarett, auf die Bühne, und musikalische Töne schlägt Chansonsängerin Rebekka Maier alias "Die Nowak" aus Regensburg an.

Datum: 26.07.2025