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Kabarett & Comedy

SWR3 Comedy Festival 2024 – Lisa Feller

One-Woman-Show: Allein erziehen oder allein unterhalten, Lisa kann beides. Tour-Titel wie "Guter Sex ist teuer!", "Der Teufel trägt Pampers" und "Ich komm jetzt öfter!" sprechen für sich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 14.06.2028

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Sendebereich hintergrund kabarett

SWR3 Comedy Festival

Aber könnte Lisa Feller – extra für Bad Dürkheim – eigentlich auch Dirty Talk auf Pfälzisch? Leider nein, beichtet sie - aber dafür haben die Menschen in Bad Dürkheim sehr kreative Ideen, wie sich das anhören könnte!

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