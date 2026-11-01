Kabarett & Comedy
Tobias Mann, Reichl Teresa, Wolfgang Krebs
Im November ist gute Laune garantiert! Michael Altinger und Christian Springer laden in den "schlachthof", gewohnt pointiert-sarkastisch.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 02:35 - 03:15 Uhr
In Diskussionen am Tresen, Soli auf der Bühne und Sketch-Einspielern behandeln sie die tagesaktuelle Politik in Bayern, Deutschland und weit darüber hinaus.
Mit dabei sind diese Gäste: schlachthof-"Zwischenruferin" Teresa Reichl, die groben Unfug mit Feinsinn serviert, Wolfgang Krebs, der die Social-Media-Aktivitäten der Politiker unter die Lupe nimmt, sowie Tobias Mann, der selbst in schwierigen Zeiten ein Fünkchen Hoffnung findet.