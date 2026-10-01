Kabarett & Comedy
Kabarett mit Michael Altinger und Christian Springer
In den altehrwürdigen Mauern des Münchener Schlachthofs nehmen Michael Altinger und Christian Springer die Geschehnisse des Monats aufs Korn und sind dabei unschlagbar witzig.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.10.2026
- 02:59 - 03:42 Uhr
Unterstützt werden Michael Altinger und Christian Springer im Schlachthof von renommierten Kabarettkollegen, die solo auf der Bühne stehen und mit denen die beiden Gastgeber auch aktuelle Themen diskutieren.