Kabarett & Comedy
Kabarett mit Michael Altinger und Christian Springer
In den altehrwürdigen Mauern des Münchener Schlachthofs nehmen Michael Altinger und Christian Springer die Geschehnisse des Monats aufs Korn und sind dabei unschlagbar witzig.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.08.2026
- 02:15 - 03:00 Uhr
Unterstützt werden sie von Energiebündel Simon Pearce, der aus kleinen Momenten große Lacher macht, Anna Schäfer, die Comedy mit Schauspielkunst und Tiefe verbindet, und Wortkünstler Nektarios Vlachopoulos, der 365 Erkenntnisse pro Sekunde verspricht.