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BR Schlachthof mit Max Uthoff, H.G. Butzko und Christl Wittenauer, Moderation: Michael Altinger und Christian Springer

Kabarett & Comedy

Max Uthoff, HG. Butzko, Christl Sittenauer

Michael Altinger und Christian Springer begrüßen HG. Butzko, Max Uthoff und Christl Sittenauer zu einem scharfsinnigen, direkten und urkomischen Kabarettabend zwischen Wissenschaft und klaren Worten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.06.2026
03:30 - 04:10 Uhr

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Standbild: Schlachthof

Schlachthof

Diesmal begrüßen sie diese Gäste in der Sendung: den scharfsinnigen und meinungsstarken HG. Butzko, den Meister der klaren Worte Max Uthoff und die urkomische Wissenschaftlerin und Kabarettistin Christl Sittenauer.

Im "schlachthof" mit Michael Altinger und Christian Springer geht es wieder um die Absurditäten des Alltags - und des Weltgeschehens. Auf dem Programm stehen pointierte Diskussionen, meinungsstarke Solo-Auftritte und satirische Einspieler.

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