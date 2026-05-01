Kabarett & Comedy
Mit Claudia Pichler, Willy Astor und Django Asül
Willy Astor mit dem einzigartigen Talent für kreative Wortspiele, Claudia Pichler, die bayerische Tradition mit modernem Kabarett vereint und Django Asül.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 02:00 - 02:45 Uhr
Unterstützt werden Michael Altinger und Christian Springer im Schlachthof von renommierten Kabarettkollegen, die solo auf der Bühne stehen und mit denen die beiden Gastgeber auch aktuelle Themen diskutieren.