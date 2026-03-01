Kabarett & Comedy
Mit Eva Karl Faltermeier, Maxi Gstettenbauer und David Berlinghof
Michael Altinger und Christian Springer begrüßen: den unverblümt schwarzhumorigen Maxi Gstettenbauer, die wortgewaltige Oberpfälzerin Eva Karl Faltermeier und den bayerisch-schwäbischen Musiker David Berlinghof.
Michael Altinger und Christian Springer sezieren im „schlachthof“ wieder das politische Tagesgeschehen. Unterhaltsame Kabarett-Aufritte, intensive Diskussionen und lustige Einspieler garantieren einen abwechslungsreichen Abend.
Unterstützung erhalten Altinger und Springer dabei von diesen drei hochkarätigen Gästen: Maxi Gstettenbauer, der selbst schwierige Themen zu Humor verarbeiten kann, Eva Karl Faltermeier, bekannt für ihren liebevoll-lustigen Grant und Newcomer David Berlinghof, der seine Identität als bayerischer Schwabe in Musik übersetzt.
