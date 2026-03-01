Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Schlachthof
  4. Mit Eva Karl Faltermeier, Maxi Gstettenbauer und David Berlinghof
Gäste: Davis Berlinghof, Eva Karl-Faltermeier, Maxi Gstettenbauer

Kabarett & Comedy

Mit Eva Karl Faltermeier, Maxi Gstettenbauer und David Berlinghof

Michael Altinger und Christian Springer begrüßen: den unverblümt schwarzhumorigen Maxi Gstettenbauer, die wortgewaltige Oberpfälzerin Eva Karl Faltermeier und den bayerisch-schwäbischen Musiker David Berlinghof.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.03.2026
02:39 - 03:22 Uhr

Mehr

Standbild: Schlachthof

Schlachthof

Michael Altinger und Christian Springer sezieren im „schlachthof“ wieder das politische Tagesgeschehen. Unterhaltsame Kabarett-Aufritte, intensive Diskussionen und lustige Einspieler garantieren einen abwechslungsreichen Abend.

Unterstützung erhalten Altinger und Springer dabei von diesen drei hochkarätigen Gästen: Maxi Gstettenbauer, der selbst schwierige Themen zu Humor verarbeiten kann, Eva Karl Faltermeier, bekannt für ihren liebevoll-lustigen Grant und Newcomer David Berlinghof, der seine Identität als bayerischer Schwabe in Musik übersetzt.

Unterhaltsame Kabarettaufritte, intensive Diskussionen und lustige Einspieler garantieren einen abwechslungsreichen Abend. Unterstützung erhalten Altinger und Springer dabei von Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier und Newcomer David Berlinghof.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.