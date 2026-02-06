Kabarett & Comedy
Mit Severin Groebner, Antonia Stabinger und Frank Lüdecke
Mit Vollgas startet der "schlachthof" in das Jahr 2026. Zu Gast sind diesmal: Der entspannt-zynische Humorprofi Severin Groebner, Antonia Stabinger, die pointiert dem Feminismus huldigt und Frank Lüdecke, dem es gelingt, Politik, Philosophie und Witz scharfsinnig zu verknüpfen.
