Mit Martin Frank, HG. Butzko und Tina Teubner

Michael Altinger und Christian Springer sorgen für gute Laune und viel zu lachen! Sie bieten ein buntes Programm aus pointierten Auftritten, lebhaften Diskussionen und originellen Sketchen. Unterstützung erhalten sie dabei von Martin Frank, dem Niederbayer mit Vorliebe für Stadt-Land-Kontraste, dem schlagfertigen Gelsenkirchner „Kumpel“ HG. Butzko und der scharfsinnigen Tina Teubner, die sich den Absurditäten zwischenmenschlicher Beziehungen widmet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
04:20 - 05:00 Uhr

